Incidente lungo la A4 nel Milanese, morto un ventenne

Un ventenne originario di Torino ma residente a Biella, è morto stamani in un incidente lungo l'autostrada A4 in direzione Torino all'altezza di Bernate Ticino, nel Milanese. Ne danno notizia i vigili del fuoco secondo i quali una vettura con a bordo due persone, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada, ha tamponato violentemente l'angolo di un autoarticolato. Il passeggero dell'auto è morto mentre il conducente è stato ricoverato all'ospedale di Novara in condizioni non gravi. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto I vigili del fuoco del Distaccamento di Inveruno e la Polstrada. L'autostrada è rimasta chiusa in una sola corsia per consentire le operazioni di messa in sicurezza.