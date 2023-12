Ancora vento forte in montagna e 20 gradi in pianura

Vento forte anche oggi in alta montagna. Dopo la bufera di ieri, con un picco di 228 kmh orari registrati in un'azienda agricola della Coldiretti vicino alla Sacra di San Michele, in Valle di Susa, oggi le massime raffiche rilevate dalla rete meteo di Arpa sono stati i 142 kmh alla Gran Vaudala, sopra Ceresole Reale (Torino), e i 118 kmh sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere. In pianura e bassa collina anche oggi le temperature massime saranno intorno ai 20 gradi. E' decisamente calato, invece, il vento nelle vallate e in pianura. Nei prossimi giorni "le correnti in quota, più occidentali e in calo, - si legge nel bollettino emesso oggi da Arpa - manterranno condizioni di tempo stabile, soleggiato sulle Alpi e con addensamenti nuvolosi nei bassi strati progressivamente più consistenti nelle giornate di Natale e Santo Stefano".