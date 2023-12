SACRO & PROFANO

I cattolici cambiano parrocchia,

in politica sempre meno a sinistra

Enzo Bianchi riceve il "perdono" da papa Francesco e si rammarica della nuova collocazione dei credenti: "Dobbiamo riconoscerlo. Mai come oggi sono presenti al governo del nostro paese e parlano con voce alta e squillante". Il dibattito sulla benedizione delle coppie gay

Poco prima che Enzo Bianchi ricevesse il perdono del papa per quella colpa o manchevolezza sulla cui natura a noi semplici fedeli non è concesso sapere, l’ex priore di Bose ha preso atto, ragionando sulla scomparsa dei cattolici in politica, di una verità evidente da tempo a tutti e cioè che questi non stanno più dove, secondo lui, dovrebbero “naturalmente” stare e cioè a sinistra, ma bensì a destra. Il ritratto che di essi tratteggia è ovviamente caricaturale, non curandosi minimamente – pur in quanto “teologo” – di comprendere le ragioni profonde di questo spostamento: «E così dobbiamo riconoscerlo. Mai come oggi, di fatto, i cattolici sono presenti nella politica italiana, sono al governo del nostro paese e parlano da cattolici con voce alta e squillante! Questa maggioranza politica rivendica l’ispirazione cristiano-cattolica e i valori sbandierati sono quelli cari alla tradizione cattolica: Dio, patria, famiglia. In estinzione non sono i cattolici che si dicono cattolici ma quei cattolici che si erano identificati come fedeli al magistero del Concilio e oggi a Papa Francesco». Bianchi dimentica di dire che prima ancora del Concilio e del papa regnante, il cattolico dovrebbe identificarsi soprattutto nel Vangelo, nel Credo niceno-costantinopolitano, nel Magistero perenne della Chiesa e nel Catechismo della Chiesa Cattolica promulgato da quel san Giovanni Paolo II che all’ex priore non è mai andato a genio.

Forse i cattolici che lui tanto depreca appartengono a questa seconda categoria, sono quelli non ancora diventati «adulti», i quali – poveretti – sono rimasti ancorati alla fede in Cristo come Figlio di Dio e non in quella credenza che lo stesso Bianchi nel 2010, all’apice della sua potenza e prestigio, professò in un’intervista natalizia a Gad Lerner: «Gesù è nato uomo, completamente uomo. Egli giungerà a raccontarci Dio ma attraverso il suo percorso di vita umana. Chi deifica Gesù sulla terra commette un errore, lo deifica troppo. Gesù era uomo, totalmente uomo, e questo in effetti si può dire anche degli altri profeti, da Isaia a Ezechiele». Cristo dunque come profeta, saggio rabbino, ebreo marginale ecc. Su questa “cristologia eterodossa”, nessuno mai ha avuto niente da ridire, nemmeno – spiace dirlo – ai tempi di Benedetto XVI. Figuriamoci oggi. Ben diversamente, negli stessi anni, il cardinale Giacomo Biffi non aveva tema di dire in semplici parole l’essenza del cristianesimo: «Esso solo e primariamente per sé è un avvenimento: il Figlio di Dio che, facendosi uomo, ha riempito la nostra storia e si offre come il fatto sostanziale nel quale deve essere concretamente innestata la vita di tutti noi». Avvenimento, fatto, sostanza, concretezza, quelle cose che per San Paolo stanno a fondamento della fede… sperandarum substantia, rerum argumentum non apparentium (Heb 11,1).

***

Finalmente è arrivata la tanto attesa Dichiarazione Fiducia Supplicans, firmata dal cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della Fede, Víctor Manuel Fernández, e approvata dal papa, ma non discussa né approvata dai cardinali e vescovi del Dicastero. Essa, con un notevole equilibrismo acrobatico e pur riaffermando come vincolante la dottrina cattolica tradizionale sul matrimonio, permette di benedire le unioni sessuali irregolari o dello stesso sesso. Sarebbero cioè delle «benedizioni pastorali». La Dichiarazione amplia infatti il concetto di benedizione che comunque, essendo un sacramentale e non un sacramento, può essere ricevuta anche da un singolo che la richieda, sia egli peccatore o non cristiano. L’attuale legge canonica lo permette purché – qui sta il punto – tale benedizione non sia in contrasto con la legge e lo spirito del Vangelo come, attualmente, lo sono ancora le unioni sessuali irregolari o dello stesso sesso. Il cardinale Fernández afferma che ciò che viene benedetta non è l’unione ma la coppia, ma questa è una presa in giro perché tutti sanno che la coppia è proprio definita dalla sua unione.

L’ultima volta che la Santa Sede emanò un documento del rango di Fiducia Supplicans fu la Dichiarazione Dominus Jesus, voluta dal cardinale Joseph Ratzinger e approvata da san Giovanni Palo II nel 2000 e che fu subissata da stroncature e critiche da una moltitudine di vescovi, teologi e preti – sicuri di potersi esprimere liberamente senza tema ritorsioni o vendette come non certo avverrebbe oggi – e da tutta la stampa progressista. Essa aveva la pretesa di riaffermare una verità che per un cattolico dovrebbe essere elementare: l’unicità e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa. Ora sarà interessante vedere quali reazioni si avranno su un analogo documento, dotato di altrettanta autorità ma su di una materia di ben altra natura e come sarà accolto. Siamo certi che nessuno avrà il coraggio del predecessore di Fernández, il cardinale Ludwig Müller, che ha dichiarato, fra le altre cose, come con la benedizione ammessa da Fiducia Supplicans, il sacerdote non si unisce alla preghiera della coppia «bensì invoca la discesa dei doni di Dio sulla relazione stessa, ma nella misura in cui il sacerdote opera in nome di Cristo e della Chiesa, pretendere di separare questa benedizione dalla dottrina significa postulare un dualismo tra ciò che la Chiesa fa e ciò che la Chieda dice. La Rivelazione, come insegna il Concilio Vaticano II è data da segni e parole intrinsecamente legati fra loro (Dei Verbum 2). Così la predicazione della Chiesa, a sua volta, non può separare segni e parole. Proprio le persone semplici, che il documento intende favorire, sono le più vulnerabili a essere ingannate da un segno che contraddice la dottrina, perché colgono intuitivamente il contenuto dottrinale del segno.

Nella diocesi di Torino, Fiducia Supplicans ha meritato, per adesso, soltanto un anonimo comunicato di poche righe apparso sul settimanale diocesano ma presto si esprimeranno gli specializzati in materia del gruppo dominante in curia soddisfatti, come il sociologo Franco Garelli, perché il documento «è un passo in avanti nella direzione di una Chiesa più inclusiva».

Di sicuro c’è che la Dichiarazione sconfessa quella che solo due anni fa la Congregazione per la dottrina della Fede guidata dal cardinale Luis Ladaria Ferrer S.J., pubblicando un Responsum sul tema, affermava perentoriamente: «La Chiesa non dispone, né può disporre del potere di benedire unioni di persone dello stesso sesso». Lo ha ammesso esplicitamente padre James Martin, gesuita americano, alfiere da sempre del riconoscimento delle coppie gay nonché grande amico del papa: «La Dichiarazione apre la porta alle benedizioni non liturgiche per le coppie dello stesso sesso, cosa che in precedenza era off limits per vescovi, sacerdoti e diaconi. Insieme a molti sacerdoti, ora sarò lieto di benedire i miei amici in unione omosessuale». Detto e fatto, il religioso, per nulla curandosi delle cautele e del riserbo che Fiducia Supplicans raccomanda in merito, ha subito impartito la prima benedizione pubblica su Jason e Damian, una coppia di suoi amici gay, come testimonia una foto che sta facendo il giro del web.

Dell’onda di entusiasmo – si fa per dire – che il documento vaticano ha suscitato in Italia ne ha subito approfittato il patetico narcisismo di don Vitaliano Della Sala che, approntando il presepe nella sua chiesa di San Pietro e Paolo a Marcogliano in Irpinia, ha tolto San Giuseppe dalla capanna e messo accanto alla Madonna un’altra “madonna”, non senza lanciare acuminati strali contro gli oppositori delle “famiglie arcobaleno”.