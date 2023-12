A Sestriere, Limone e Monterosa oltre 20 milioni per impianti

Oltre 20 milioni di euro per l'adeguamento degli impianti di risalita e innevamento di Sestriere, Limone e del comprensorio Monterosa. E' l'importo complessivo che le tre società di gestione si sono aggiudicati dal ministero del Turismo. Una boccata d'ossigeno per un settore che ha portato il Piemonte a collocarsi in terza posizione a livello nazionale come numero di turisti legati alla montagna invernale con il 7% del totale e con il comprensorio della Via Lattea 13º tra le stazioni di sci a livello mondiale. Il sistema neve piemontese genera annualmente circa 3 milioni di giornate sci, con 30 milioni di passaggi agli impianti concentrati in un arco temporale di soli 4-5 mesi, 1.200 addetti agli impianti di risalita e 3.083 maestri di sci iscritti all'albo. Con questa tornata di finanziamenti, dopo la pubblicazione della graduatoria del Ministero, alla Sestriere Spa andranno 10 milioni, alla società Impianti Funiviari e Turistici di Limone Piemonte spa 209mila euro e infine, alla Monterosa 2000 Spa altri 10 milioni. "Si è imposta la qualità dei progetti - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori al turismo Vittoria Poggio e allo sport Fabrizio Ricca -. Con questi fondi le aziende del turismo bianco avranno l'opportunità di ammodernare gli impianti rendendoli ancora più attrattivi, senza contare che a questi fondi si aggiungeranno i 50 milioni Fsc del piano sottoscritto con il presidente del consiglio Giorgia Meloni". Uno degli impianti a cui saranno apportate migliorie grazie a questi fondi è la seggiovia Scopello-Mera della Monterosa spa che sarà sostituita con una ovovia che impiegherà solo 8 minuti a trasportare i turisti in vetta contro i 20 attuali, mentre a Sestriere sarà costruito un nuovo impianto di innevamento e saranno sostituiti 250 generatori e 24 mila metri di tubi.