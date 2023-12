Sindaco Condove, piromani vivono fra di noi

"Abbiamo a che fare con dei criminali, con delle persone che hanno il completo disprezzo per la natura e per l'incolumità delle persone, che conoscono molto bene i luoghi e le situazioni che insistono sulla nostra montagna. E' quindi evidente che queste persone vivono tra di noi, e bisogna fare di tutto per identificarle". E' quanto scrive sui social Jacopo Suppo, sindaco di Condove (Torino), ipotizzando un'origine dolosa dell'incendio che infuria da ieri sopra l'abitato. "Con grande amarezza - osserva - constato una cosa: su quel fronte della montagna gli incendi dolosi sono sempre molto frequenti, e proprio per questo motivo in primavera, grazie ad un contributo regionale, avevamo fatto un'opera di manutenzione del bosco e di realizzazione di alcune piccole piste tagliafuoco tra le borgate Siliodo e Camporossetto, dove solitamente venivano appiccati gli incendi.