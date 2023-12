Carceri: radicali, alle Vallette situazione molto difficile

Quella del carcere delle Vallette è una situazione "molto difficile". Così Mario Barbaro, componente della segreteria del partito radicale, oggi a Torino dopo una visita nell'istituto. "Il sovraffollamento - osserva - è molto elevato: sono presenti poco meno di 1400 detenuti su una capienza regolamentare di circa 1000, dato pressochè stabile nella sua gravità rispetto alle ultime rilevazioni. Anche l'organico di polizia penitenziaria è sotto dimensionato: circa 700 agenti rispetto ad una pianta organica prevista di circa 900 unità. Da questi numeri, e dal generale contesto di situazione di degrado delle celle e degli ambienti di detenzione, si comprende bene il difficilissimo compito che la polizia penitenziaria deve affrontare ogni giorno. Solo quest'anno sono una quarantina le aggressioni fisiche ai danni del personale". "In questo contesto così difficile - prosegue Barbaro - la via maestra resta quella della politica. Auspichiamo una stagione di riforme che possa aprire la strada alla risoluzione di molti problemi affrontandoli alla radice per far vivere il dettato della carta costituzionale". La delegazione in visita alle Vallette era composta anche dall'avvocato Alberto Del Noce (Vice presidente dell'Unione Camere Civili Italiane), dall'avvocato Roberto Capra (presidente della Camera Penale del Piemonte occidentale), Claudio Desirò (segretario di Italia Liberale e Popolare), Alberto Nigra (Presidente di Piemonte Libertà) e da giovani avvocati dell'Aiga