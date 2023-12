Di Segni a Papa, sia Natale lontano da distorsione fede

"Auguriamo che questo Natale sia un giorno di speranza nel quale tramandare il senso di una fede religiosa che rende la vita non solo il miracolo di una nascita, ma che considera la responsabilità di quella che prosegue ogni giorno. Che sia un giorno nel quale si affermi la fede che protegge la famiglia e le comunità, ben lontana da ogni forma di abuso e distorsione della fede, propria o altrui" nel nome di Dio "per progettare ed eseguire massacri, per spargere e radicare odio". Lo afferma la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni rivolgendosi a "Papa Francesco, alle Chiese in Italia, ai fratelli e le sorelle di fede cristiana'. "Speranza che - prosegue - si argini la distorsione di quei riferimenti alla geografia, storia e cardini della fede che, nella spirale mediatica, promuovono realtà sostitutive, risvegliano secolari pregiudizi e seminano scetticismo e odio verso chi cerca convivenza e tramanda il valore della vita. Speranza che la parola pace - shalom non sia lanciata in appelli che sollevano le coscienze da ogni responsabilità passata e futura. Che i luoghi sacri di Gerusalemme e della Terra di Israele siano spazi nei quali è data protezione alla libertà di preghiera, intima o corale che sia, e non al terrore e all'inganno".