Nei primi 9 mesi del 2023 3,1 Gw di nuove rinnovabili

Nei primi 9 mesi del 2023 sono stati installati in Italia 3.122 megawatt di nuova potenza rinnovabile (3,1 gigawatt), il 57% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Al 30 settembre le fonti green nel nostro paese arrivavano a 63.838 megawatt (63,8 Gw) e coprivano il 37% del fabbisogno nazionale. È quanto emerge dall'Osservatorio Fer (Fonti di energia rinnovabile) realizzato da Anie Rinnovabili, l'associazione delle imprese delle rinnovabili aderente a Confindustria, sulla base dei dati Gaudì di Terna. Dei 3.122 nuovi megawatt installati al 30 settembre 2023, 2.804 Mw sono di fotovoltaico, 305 Mw di eolico e 13 Mw di idroelettrico. Su 63.838 Mw di fonti rinnovabili connesse nel paese a quella data, 4.125 Mw sono di bioenergie, 12.133 Mw di eolico, 27.816 Mw di fotovoltaico, 817 Mw di geotermoelettrico e 18.947 Mw di idroelettrico. Nel terzo trimestre del 2023 è aumentata del 39% la nuova potenza di fonti rinnovabili installata in Italia rispetto al medesimo periodo del 2022, per 1.078 megawatt: 980 Mw di fotovoltaico (+92%), 95 Mw di eolico (-63%) e 3 Mw di idroelettrico (-66%).