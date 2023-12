GLORIE NOSTRANE

Vannacci rientra in servizio ma prepara la candidatura

Il generale è stato nominato all'inizio di dicembre capo di stato maggiore delle forze terrestri. Finita l'aspettativa, durante la quale ha girato in lungo e in largo il Paese per presentare il suo discusso pamphlet, lo aspetta Salvini: capolista della Lega

Rientra domani a Roma, dopo alcune settimane di licenza, il generale Roberto Vannacci a cui è stato assegnato un nuovo incarico: capo di Stato Maggiore del Comando delle forze operative terrestri, nella sede di Palazzo Esercito. L’autore del discusso bestseller Il mondo al contrario, i cui contenuti a partire dallo scorso agosto hanno attirato molteplici accuse di omofobia, misoginia, razzismo e negazionismo della crisi climatica, svolgerà un periodo di affiancamento prima di assumere il nuovo ruolo.

In licenza “per motivi famigliari” Vannacci ha continuato il tour per promuovere il suo libello, tra contestazioni e polemiche, tra cui quelle registrate a Torino. E non intende fermarsi. “Durante il mio tempo libero – spiega – faccio tantissime attività: leggo, scrivo, vado a nuotare, a correre, a pescare, a funghi, sto con la famiglia e, volendo, posso anche presentare il mio libro che è proprio il risultato di una mia attività artistica, culturale e ricreativa condotta, appunto, nel mio tempo libero”.

Su Vannacci pende un’inchiesta formale – autorizzata dal ministro della Difesa Guido Crosetto – volta ad accertare eventuali infrazioni disciplinari. L’ipotesi è che le opinioni che sui leggono nel pamphlet, espresse da un generale in servizio, potrebbero generare identificazione con l’istituzione che rappresenta venendo meno così al principio di terzietà. L’inchiesta formale fa seguito a quella sommaria aperta questa estate. La commissione valuterà gli atti prodotti dalla prima inchiesta interna, eseguirà accertamenti, acquisirà documenti e trasmetterà il rapporto finale ai vertici militari e al ministro della Difesa. A seguito degli esiti della procedura potrebbero essere adottati provvedimenti disciplinari, nel caso emergessero comportamenti non rispettosi delle regole.

Decisioni che però trovare Vannacci senza più la divisa, Non è un mistero, infatti, che il generale sia in trattative con Matteo Salvini per una candidatura nella lista della Lega alle prossime elezioni europee. Al momento, dopo alcune indiscrezioni (smentite) circa “garanzie” chieste in caso di mancata elezione, l’interessato preferisce continuare a glissare: “Faccio il soldato”, si limita a rispondere.