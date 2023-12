In carcere soprusi ma non sadismo, cade reato tortura

Un comportamento vessatorio ma senza "sadica soddisfazione". Per questa ragione è caduta l'accusa di tortura per un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere torinese delle Vallette. E' quanto si ricava dalla sentenza redatta dal gup Ersilia Palmieri. L'imputato è stato condannato a nove mesi di reclusione per abuso di autorità in relazione a un episodio denunciato nel 2019 da un detenuto. L'uomo affermò di essere stato insultato al momento della consegna di un medicinale e, in seguito, colpito con un calcio. Per il giudice si trattò di una condotta dietro la quale emerse "l'evidente incapacità (da parte dell'agente - ndr) di valutare i limiti della propria funzione". La sentenza si riferisce a un filone secondario del maxi-processo - in corso in questi mesi a Torino - sulle presunte torture patite da alcuni detenuti nel carcere delle Vallette e in particolare quelli rinchiusi nel padiglione riservato ai sex offender. Fra le posizioni al vaglio del gup Palmieri c'era anche quella dell'allora direttore dell'istituto, Domenico Minervini. La procura lo aveva accusato di favoreggiamento per non avere portato all'attenzione dell'autorità giudiziaria i casi che gli erano stati segnalati. Il giudice però lo ha riconosciuto responsabile solo di omessa denuncia: "è emerso chiaramente che Minervini, pur non avendo intenzione di aiutare nello specifico qualcuno ad eludere le investigazioni, non volesse alterare i rapporti di equilibrio con la polizia penitenziaria" in quanto "doveva affrontare problematiche legate alle condizioni di lavoro del personale che presentavano carenze e criticità". Per il direttore la pena è di 300 euro di multa. Secondo il giudice nella quantificazione "bisogna tenere conto della complessità della gestione del penitenziario e del fatto che Minervini, pur nella difficoltà, stesse comunque portando avanti diverse migliorie". gli ha inflitto 300 euro di multa.