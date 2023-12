Unione consumatori, per l'80% dei piemontesi cenone in casa

Il cenone di Capodanno costerà ai piemontesi in media il 6% in più rispetto al 2022, secondo un'indagine condotta dall'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori. Dallo studio emerge che l'80% dei piemontesi trascorrerà il, veglione in casa con amici e parenti, mentre solo il 15% ha prenotato per feste o ristoranti. "Anche quest'anno - spiega Polliotto - particolare cura verrà prestata al risparmio, stante l'inflazione e il caro-prezzi che da oltre un anno incidono stabilmente sul carrello della spesa. Feste e ristoranti saranno appannaggio per lo più di un 15% composto essenzialmente da benestanti e turisti". Per il cenone e il pranzo di Capodanno, il budget di spesa per il menu oscillerà fra i 35 e i 50 euro pro capite, a seconda delle possibilità. Tra gli alimenti oggetto di maggiori rialzi spiccano in primis pesce, frutta e dolci. I rincari graveranno anche sulla composizione delle tavole, penalizzando soprattutto i budget ridotti. Certo è che - osserva Patrizia Polliotto - grande distribuzione, e-commerce e offerte in stock dell'ultimo minuto avranno gioco facile, crescendo circa del 10% rispetto allo scorso anno quale fonte di approvvigionamento per le fasce economicamente più deboli".