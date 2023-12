Askatasuna: Borghi (Iv), fondate le denunce di Esposito

"A chi ancora avesse dubbi sugli ideali a cui si ispira il centro sociale Askatasuna consiglio di leggere le motivazioni di una recente sentenza della Cassazione". Lo dice Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato. "La Suprema Corte ha chiarito, una volta per tutte, la natura eversiva e violenta del gruppo torinese. Le sue azione sono finalizzate alla lotta 'armata mediante la preordinata provocazione di contrasti con le forze dell'ordine'. Un obiettivo, perseguito attraverso una gerarchia e delle azioni di guerriglia organizzata, che ne evidenziano tutta la pericolosità sociale. Alla luce delle parole scritte dalla Cassazione, non si possono non ricordare le battaglie del senatore Stefano Esposito che, per aver denunciato dieci anni fa queste cose, è stato oggetto di una campagna di minacce e denigrazione. Ora è stato messo nero su bianco: Esposito aveva ragione e tutti quelli che hanno in qualche modo difeso gli attivisti di Askatasuna torto. E tutta una stagione della politica piemontese, con riflessi anche nazionali, andrebbe riletta perché gli attivisti non erano giovani e romantici rivoluzionari che intendevano riscattare il proletariato", conclude.