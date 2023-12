Per Arriva Italia il primo bilancio di sostenibilità

Arriva Italia, società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale in Valle d'Aosta e nelle province di Torino, Brescia, Bergamo, Lecco e Cremona, oltre a effettuare collegamenti aeroportuali e servizio di trasporto per studenti disabili e a ridotta mobilità nel comune di Roma Capitale, ha intrapreso nel 2023 con la consulenza di Amapola il percorso di rendicontazione della sostenibilità. Ha così anticipato l'obbligo normativo derivante dalla Corporate Sustainability Reporting Directive, la direttiva europea che allargherà la platea dei soggetti obbligati a rendicontare gli aspetti ambientali, sociali e di governance della propria attività. Oggi Arriva Italia nelle sue sedi di Aosta, Torino, Bergamo, Brescia, Cremona e Roma, oggetto del Bilancio di Sostenibilità , trasporta 34,1 milioni di passeggeri, percorrendo 47 milioni di chilometri/anno. La Società conta inoltre 1467 dipendenti, una flotta di 1433 mezzi e 143 milioni di ricavi nel 2022. Nel 2022 il gruppo ha annunciato la nascita dello Zero Emission Institute, guidato da un team di esperti nella pianificazione della flotta, per accelerare il percorso verso le emissioni zero in collaborazione con enti locali e istituzioni. Parallelamente ha in corso un piano di ammodernamento della flotta per la sostituzione di tutti gli autobus in classe ambientale inferiore a euro 5 con mezzi più efficienti e moderni.