Incendiano scivolo bimbi, sindaco li invita a consegnarsi

Due persone hanno incendiato nel pomeriggio di ieri uno degli scivoli per bambini al parco "Anna Magnani" di via Verdi a Settimo Torinese. L'area è videosorvegliata ed è molto probabile il gesto sia stato registrato dalle telecamere. Il sindaco, Elena Piastra, ha chiesto via social ai responsabili di consegnarsi prima dell'intervento delle forze dell'ordine: "Ci sarebbe molto da dire su quanto questo parco sia usato e amato dai bimbi della zona e sulla totale mancanza di rispetto per ciò che è di tutti - scrive il primo cittadino - ma credo sia più utile ricordare che l'area è videosorvegliata e quindi nelle prossime ore potremo vedere le immagini e verificare i fatti. Sarebbe importante che i colpevoli dell'atto vandalico possano presentarsi e mettersi a disposizione per riparare al danno fatto, che non è ancora quantificato, ma sarà di diverse migliaia di euro".