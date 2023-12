Esposito: Borghi (Iv), c'è un giudice a Berlino

"C'è sempre un giudice a Berlino". Lo scrive su X il senatore Enrico Borghi (Italia Viva) in merito alla pronuncia della Corte Costituzionale sull'utilizzabilità da parte della procura di Torino delle intercettazioni dell'ex parlamentare Stefano Esposito. "Un parlamentare della Repubblica - osserva - è stato illecitamente intercettato e su queste basi rinviato a giudizio. In questo modo le sue garanzie (e quelle dei cittadini da lui rappresentati) sono venute meno. Chiedere le scuse al circo mediatico, politico e giudiziario che si nutre di questi sconfinamenti è pressoché inutile. Mandare un abbraccio a Esposito è il minimo sindacale. Forse sarebbe anche il caso di agire per evitare che questi abusi si ripetano. Perché un parlamentare ha strumenti per difendersi. Un cittadino, solo e inerme, che finisse in un vortice simile, no".