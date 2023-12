Morta a 104 anni Alda Grimaldi, la prima regista della Rai

È morta a Torino, a 104 anni compiuti, Alda Grimaldi, la prima regista della televisione italiana, nota per i primi programmi per i ragazzi, tra i quali "Giovanna, la nonna del corsaro nero", "Scaramacai e l'isola beata" e il gioco a premi "Telecruciverba", nel 1964, con Enza Soldi e Pippo Baudo. Nata a Sampierdarena (Genova) il 6 ottobre del 1919, i suoi inizi artistici erano stati come attrice agli studi Fert, a Torino; nel 1955 vinse un concorso in Rai per un posto nella sede del capoluogo piemontese, e una borsa di studio al Centro sperimentale di cinematografia di Roma dove ebbe tra i compagni di corso i registi Michelangelo Antonioni e Giuseppe De Santis e l'attrice Carla Del Poggio, moglie di Alberto Lattuada. Sposata con un medico dell'ospedale Molinette di Torino, Giovanni Rubino, aveva stretto una grande amicizia con lo scrittore Cesare Pavese e l'attore Raf Vallone. È stata anche un'apprezzata doppiatrice e nel 1957 ha vinto il premio Saint-Vincent per il giornalismo per la sua attività di divulgazione svolta come regista della Rai.