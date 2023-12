Eredità Agnelli: Tar, niente pubblicazione opere d'arte

E' stata annullata dal Tar del Lazio la nota con cui il Ministero della Cultura aveva dato il 'via libera' a conoscere l'elenco delle opere d'arte appartenute a Gianni Agnelli e ai suoi eredi. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da John, Lapo e Ginevra Elkann, nipoti dell'Avvocato. A chiedere la consultazione era stato, avvalendosi dell'istituto dell'accesso civico generalizzato', un giornalista della trasmissione Rai 'Report'. I legali degli Elkann, fra l'altro, avevano sollevato il problema della tutela della sfera di riservatezza delle persone interessate e della conservazione dei beni in questione, oltre al fatto che la richiesta fosse "non proporzionata rispetto allo scopo tipico dell'accesso civico generalizzato".