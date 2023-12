POLITICA & GIUSTIZIA

Lega, non c'è Rosetta senza spine. In Regione l'ex sindaca a processo

Travolta dallo scandalo degli aiuti Covid è stata costretta a lasciare la fascia tricolore. Ora è pronta a prendere lo scranno di Stecco in Consiglio regionale. L'imbarazzo del partito di Salvini e i tentativi di evitare l'avvicendamento prima della fine della legislatura

Una coltre d’imbarazzo aleggia tra i banchi della Lega a Palazzo Lascaris. Non solo il presidente della Commissione Sanità è appena stato nominato dall’Asl di Vercelli primario di Radiodiagnostica all’ospedale Sant’Andrea, dando un’immagine non proprio edificante di un politico che concorre per un posto di un ente che, seppur indirettamente, amministra. Come se non bastasse, al suo scranno subentrerà un’ex sindaca costretta alle dimissioni dopo gli arresti domiciliari e il processo con l’accusa di aver utilizzato parte degli aiuti pubblici legati al Covid per acquistare capesante e mazzancolle da distribuire ad amici e conoscenti, che non ne avevano nessun diritto.

I protagonisti di questa vicenda sono Alessandro Stecco e Michela Rosetta, pronti ad avvicendarsi nel Consiglio regionale del Piemonte. Il primo, infatti, è notizia di ieri, ha vinto un concorso dell’azienda sanitaria vercellese e, vista l’incompatibilità dei ruoli, ha annunciato che svestirà giacca e cravatta per tornare a indossare il camice bianco “secondo i tempi dell’amministrazione”. Era stato eletto nel listino del candidato presidente quattro anni e mezzo fa, ora si prepara a tornare alla sua professione.

Se da un punto di vista estetico non è bellissimo che il presidente della Commissione Sanità si presenti a un concorso pubblico, ancor più imbarazzante è che al suo posto subentri un’ex sindaca che è finita a processo assieme ad altri concittadini ed ex amministratori, tra cui l’ex assessore Giorgio Carando, recentemente scomparso in seguito a un incidente stradale, con le accuse, a vario titolo, di peculato, falso materiale e ideologico e abuso d’ufficio.

Secondo la ricostruzione del pm Davide Pretti della procura di Vercelli a San Germano si facevano “figli e figliastri”sugli aiuti alimentari acquistati con fondi statali per l’emergenza Covid: li negavano a stranieri e anziani non autosufficienti per darli a famiglie più agiate che non ne avrebbero avuto diritto. Significativa la vicenda di una cittadina extracomunitaria a cui la sindaca avrebbe negato gli aiuti dopo la richiesta di evitare alcuni alimenti che lei e i figli non avrebbero consumato per motivi religiosi. Su disposizione di Rosetta, avrebbe fatto seguito la mancata erogazione di ulteriori aiuti e la distruzione, dagli atti del protocollo, della richiesta recapitata in Comune dalla donna. Per questa vicenda a Rosetta viene contestata l’aggravante di discriminazione e odio razziale, poiché nelle intercettazioni ambientali all’interno dei locali comunali si sente la sindaca esternare “animosamente il proprio disappunto per le richieste della donna”. Emergono anche frasi con cui i protagonisti di questa storia ammettono di consegnare il “pacco da sfigati” a chi gli stava antipatico. Oltre alla distribuzione iniqua degli aiuti, la procura contesta anche l’acquisto, sempre con fondi statali, di generi non essenziali, come mazzancolle e capesante. Le indagini hanno riguardato anche l’abbattimento dell’ex chiesa di Loreto, a San Germano, dopo il crollo di una parte di facciata che – hanno accertato i pm – sarebbe stato procurato volontariamente. Per questo motivo c’è anche l’accusa di distruzione di beni sottoposti a vincolo culturale. In passato, inoltre, Rosetta era finita al centro delle cronache per una delibera – poi bocciata dal Tar – che prevedeva sanzioni a chi avesse affittato immobili agli stranieri.

E ora l’ex prima cittadina s’appresta a diventare consigliera regionale. Da sempre iscritta alla Lega, Rosetta dopo i fatti giudiziari che l’hanno vista coinvolta si era avvicinata a Fratelli d’Italia (sponda Carlo Riva Vercellotti), quando sembrava che a concederle uno scampolo di legislatura potesse essere l’elezione in parlamento di qualche meloniano (lo stesso Riva Vercellotti, cui poi venne preferito Emanuele Pozzolo, o l’assessora regionale Elena Chiorino).

Ora c’è chi parla di un tentativo di procrastinare il più possibile i “tempi amministrativi” di assegnazione dell’incarico a Stecco per agevolare la fine della legislatura prima che Rosetta subentri. È questione di pochi mesi: entro aprile il governatore Alberto Cirio dovrà emanare il decreto di indizione delle elezioni, dopodiché al Consiglio spetteranno solo più gli atti indifferibili e urgenti. Se si arrivasse così lunghi spetterà a quel punto ai tecnici di Palazzo Lascaris stabilire se la surroga di un consigliere rientra negli atti indifferibili e urgenti.