Servizio civile, a Torino si cercano 197 operatori

Cercasi operatori del servizio civile. La Città metropolitana di Torino, insieme agli enti collegati, apre un bando per 197 giovani da impiegare in undici progetti che spaziano dalla sanità all'animazione culturale, dall'educazione ambientale alla lorra contro l'abbandono scolastico, dal disagio minorile alla conservazione delle biblioteche. I posti saranno assegnati a persone fra i 18 e i 28 anni; settantadue sono riservati a chi versa in una condizione economica disagiata "desumibile dall'Isee in corso di validità con valore inferiore o pari a 15 mila euro". La durata dei progetti è di 12 mesi e il trattamento economico è di 507,30 euro mensili. Dei posti, 189 sono nel territorio metropolitano torinese, 2 nell'Alessandrino e 6 nel Biellese. Il bando scade il 15 febbraio 2024.