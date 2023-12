SANITÀ ALLO SBANDO

L'umore nero dei medici piemontesi, il 40% medita di lasciare l'ospedale

Il pericolo di tagli alle pensioni e l'eccessivo carico di lavoro inducono molti ad appendere il camice al chiodo. Un terzo abbondante di loro tornasse indietro non sceglierebbe più di iscriversi a medicina. Gli straordinari non riducono le liste d'attesa, servono assunzioni

Quasi il 40% dei medici del Piemonte pensa di chiudere in anticipo l’attività nella sanità pubblica per una serie di motivazioni che vanno dal timore di tagli alle pensioni, ai carichi di lavoro eccessivi, dalla retribuzione non soddisfacente alla voglia di trasferirsi nel settore privato o all’estero. E tra chi non è prossimo alla pensione uno su quattro vuole lasciare il pubblico. Lo rivela il sondaggio condotto da Fadoi (Federazione internisti ospedalieri). Il 33% degli interpellati se potesse tornare indietro non si iscriverebbe più a Medicina e oggi medita di cambiare mestiere. E la voglia di lasciare la sanità pubblica riguarda il 35% di quei medici non prossimi alla pensione.

C’è però un altro aspetto evidenziato: le motivazioni di chi si sente ancora legato al servizio pubblico restano forti, il 57% è mosso dalla coscienza di volere garantire il diritto alla salute, il 13% perché percepisce ancora alta la qualità degli ospedali, il 14% per la sicurezza del posto di lavoro, mentre il 16% ritiene comunque che le esigenze assistenziali vengano prima delle ragioni economiche.

L’indagine analizza le criticità dei reparti di medicina interna, che in media assorbono la metà dei ricoveri ospedalieri. Per il 50% dei medici il principale problema resta la carenza di medici e infermieri; la scarsa valorizzazione dei medici internisti è segnalata dal 30% mentre il 12% evidenzia la carenza di posti letto in rapporto alla medio/alta intensità di cura dei reparti e la mancata o scarsa integrazione con i servizi territoriali. L’86% dei medici interpellati è favorevole all’impiego degli specializzandi a copertura dei vuoti in pianta organica, mentre solo il 2% ritiene che gli straordinari meglio pagati riducano le liste d’attesa. Per il 51% il problema si risolve assumendo personale, per il 12% organizzando meglio le attività, per il 35% riducendo l’inappropriatezza prescrittiva.

“Il sondaggio – commenta Gianlorenzo Imperiale, presidente del Fadoi Piemonte Valle d’Aosta – fa risaltare che il Servizio sanitario nazionale è considerato un baluardo del diritto alla salute e che l’elemento fondamentale è quello di voler lavorare, esercitando al meglio la professione e le specifiche della nostra disciplina. Deve fare riflettere tutti il dato degli internisti che, tornando indietro, non sceglierebbe più questa professione”.