Aumentano i reati a Torino, in crescita furti e rapine

Aumentano i reati nella provincia di Torino e crescono in particolare furti e rapine. È quanto emerge dal report di fine anno della Questura del capoluogo piemontese. A presentare i dati è stato il questore, Vincenzo Ciarambino. Nel 2023 i reati sono stati 117.021 a fronte dei 113.446 dell'anno precedente. Il trend è in ascesa anche rispetto ai delitti consumati nel periodo pre Covid, nel 2019, quando erano stati 116.454. "Il dato comunque non è ancora consolidato e si ferma al 15 dicembre", ha evidenziato Ciarambino. I reati contro la persona sono stati 5.902 , quelli contro il patrimonio 95.140. Calano i tentati omicidi, che sono stati 38 (-15,56%), gli omicidi colposi, che sono stati 21 (-34,38%) e le violenze sessuali, che sono state 264 (-11,71%). Gli omicidi volontari sono stati 9, uno in più dello scorso anno. I reati contro il patrimonio, che rappresentano l'81,30% della quota totale dei delitti consumati nel torinese, segnano un aumento del 11,40%. I furti totali sono stati 49.565 mentre le rapine 1.793. Le truffe informatiche sono state 15.724. Calano le estorsioni (444), le ricettazioni (579), l'usura (2), ma salgono i danneggiamenti (25.851, +14,24%). Il report segna un aumento, seppur di poco, dei borseggi (+0,45), mentre calano gli scippi (-3,02%). Più significativo il dato sui furti in esercizi commerciali (3.977 con un aumento in percentuale dell'11,78%). I valori salgono (14,57%) per quanto riguarda le rapine da quelle in abitazione, passate da 73 a 77 (5,48%), o per strada, da 992 a 1.149 (15,83%).

Le persone denunciate sono state 2.138 in stato di arresto (nel 2022 erano 2.228) e 7.346 quelle a piede libero (l'anno precedente erano 7.628). Per quanto riguarda i sequestri di droga la polizia ha registrato un aumento del 318,23% sui cannabinoidi (circa una tonnellata e mezzo di sequestro), dell'811,99% dell'eroina (oltre 74 chili sequestrati nel 2023 contro gli otto chili nell'anno precedente), 171,18% di stupefacenti sintetici, ma diminuiscono i sequestri di cocaina (-32,2%). Gli avvisi orali del questore sono stati 249 (nel 2022 erano 299), aumentano i fogli di via che sono 301 (contro 227 dell'anno precedente). In aumento anche i Daspo (215 contro i 74 dello scorso anno). "Molti di questi Daspo sportivi sono stati emessi dopo la partita Juventus-Inter quando ci furono gli insulti razzisti nei confronti di Lukaku", evidenzia il questore. Gli ammonimenti per stalking sono 40 (l'anno scorso 44), ammonimenti per violenza domestica quest'anno sono stati 117, l'anno precedente 105.