Marsiaj, Torino e Piemonte affrontino tema crisi demografica

La prima delle "grandi questioni" che a Torino e in Piemonte "non possiamo più rimandare è la crisi demografica: dobbiamo invertire al più presto la tendenza alla crescita zero o sottozero della popolazione, altrimenti tutti i discorsi su economia, industria, lavoro, formazione fra vent'anni saranno inutili, perché ci saranno poche persone ad ascoltarli e soprattutto a tradurli in azioni". E' quanto scrive il presidente dell'Unione industriale cittadina, Giorgio Marsiaj, nella lettera di fine anno agli associati. "Dal 20 dicembre - è il testo - l'Unione europea si è data un nuovo patto sui migranti. Ma adesso sta agli Stati e alle comunità locali, come Torino, inserire le proprie politiche per trasformare costi di accoglienza in investimenti sul futuro". Marsiaj parla anche di sostenibilità sociale e ambientale, inclusività, tematiche Esg, innovazione, intelligenza artificiale. A questo proposito prende atto che "finalmente il Governo ha deciso di insediare a Torino il centro promesso ormai anni fa e di cui si erano perse le tracce". "Non c'è ancora una sede - osserva - ma è stato varato lo statuto della Fondazione. Siamo fiduciosi e confidiamo che ciò avvenga in tempi brevi, quelli delle imprese.

