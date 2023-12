Visite in azienda, 45 scuole piemontesi aderiscono al bando

Sono 45 gli istituti piemontesi che hanno presentato domanda per 'La scuola va in azienda', il bando promosso dall'assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino, "con l'intento di far conoscere a bambini e ragazzi le realtà produttive e imprenditoriali della regione". Gli alunni delle scuole sia statali che paritarie, primarie e secondarie di primo grado, potranno visitare le sedi di aziende che apriranno le loro porte. "Bambini e ragazzi avranno così l'opportunità di conoscere da vicino la storia delle imprese legate al territorio, confrontandosi con i professionisti, scoprendo i processi di produzione e le varie fasi delle lavorazioni. - spiega Chiorino - Sarà anche l'occasione per toccare con mano quanto negli ultimi anni l'innovazione tecnologica abbia trasformato le realtà industriali in eccellenze del nostro Made in Italy che tutto il mondo ci invidia". Ogni scuola riceverà un contributo di 500 euro a titolo di rimborso dei costi di viaggio sostenuti, nonché per l'eventuale acquisto di materiali didattici inerenti all'attività. Le scuole partecipanti sono 2 nell'Alessandrino, 4 nel Biellese, 13 nel Cuneese, 17 nel territorio della Città metropolitana di TORINO e 9 nel Vercellese. L'iniziativa si colloca nell'ambito del protocollo tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale. Per realizzare un percorso di orientamento il sistema Obiettivo Orientamento Piemonte metterà a disposizione la figura dell'orientatore, che potrà preparare la visita insieme all'insegnante e accompagnare le classi in azienda.