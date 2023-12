Sanità: Cirio, dal Cottolengo 120 posti letto in più

Da domani centoventi posti letto saranno messi a disposizione dal Cottolengo di Torino per fare fronte al boarding nei pronto soccorso del capoluogo piemontese. Lo hanno annunciato questa mattina il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi. "Un problema - ricorda Cirio - che nel periodo delle festività c'è da sempre. Lo scopo dei posti letto al Cottolengo è quello di sollevare i 'pronti' che si trovano nell'impossibilità di far ricoverare nelle strutture ordinarie". Per Cirio e Icardi è la mancanza di posti letto che ha portato a ingolfare il triage degli ospedali torinesi. "In questa Regione - spiegano - i posti letto sono stati drammaticamente tagliati in passato. Il nuovo piano e lo scorporo del Regina Margherita vanno tutti in direzione di ampliare i posti letto. Poi è ovvio che risolvere in pochi anni ciò che è stato depauperato in decenni è un'impresa ardua, complicata, ma abbiamo imparato col Covid che, giorno per giorno, se fai le cose con determinazione poi si risolvono". Infine la Regione ha triplicato il numero dei medici operativi a Capodanno.