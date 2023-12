Sanità: Cirio, i fondi per i nuovi ospedali ci sono

I finanziamenti per i nuovi ospedali piemontesi ci sono. E' quanto afferma il presidente della Regione, Alberto Cirio: "Finalmente - sottolinea - si rimette mano al patrimonio immobiliare della sanità pubblica, con soldi che abbiamo recuperato direttamente da Roma per riuscire a costruire almeno undici nuovi ospedali nel nostro Piemonte, e a fare quegli interventi di manutenzione straordinaria, che sono peraltro tuttora in corso, e che in questa regione mancavano da decenni". "Abbiamo - afferma Cirio - ospedali molto vecchi. Purtroppo in passato non si è mai pensato a costruirne di nuovi e oggi noi abbiamo voluto invece porre questa attenzione principale perché il Covid ci ha insegnato che bisogna investire sulla salute". Il presidente ha rimarcato che i fondi Inail (1,6 miliardi di euro) coprono completamente la realizzazione di undici ospedali. "Abbiamo tutte le gare di progettazione in corso e alcune di queste sono già state assegnate" afferma. Cirio aggiunge che "le liste d'attesa devono rimanere il primo obiettivo da risolvere per la nostra Regione". "Oggi - conclude - ci sono finalmente le condizioni per poterlo fare perché le 2.000 assunzioni in più nella sanità ci permetteranno di andare in questa direzione".