VERSO IL VOTO

M5s, in Europa solo contiani di ferro.

Al Nord-Ovest (ri)spunta Carabetta

Aspiranti europarlamentari ai nastri di partenza. A Torino scalda i motori l'ex deputato, mentre Beghin lascerà definitivamente Bruxelles. La già dimaiana Danzì corre per la riconferma. Ma come verranno scelti i candidati? Sulla base della fedeltà appula, as usual

Di indizi ha disseminato i social: non saranno una prova, ma poco ci manca. Bruxelles si staglia all’orizzonte e nel Movimento 5 stelle c’è chi si prepara a rientrare dalla finestra nei palazzi della politica dopo essere rimasto fuori dal portone principale di Montecitorio. Tra loro potrebbe esserci l’ex deputato Luca Carabetta, classe 1991, una sorta di “Forlani pentastellato” lo fotografavano i colleghi parlamentari quando lui occupava i palinsesti televisivi, sfoggiando un volto rassicurante e l’indole pacata. Il suo amore per la stabilità l’aveva portato a iscriversi al partito dei “governisti, qualunque governo ci fosse” secondo una definizione con cui lo canzonano bonariamente i compagni d’arme che tuttavia ne apprezzano competenza e buon senso, doti non scontate da quelle parti.

Trentadue anni, valsusino di Buttigliera Alta, una laurea in Ingegneria energetica al Politecnico di Torino, Carabetta si è fatto le ossa nei comitati ambientalisti contro l’alta velocità cui aderì giovanissimo, ad appena quindici anni. Dopo il primo mandato alla Camera, è stata Chiara Appendino a sbarrargli la strada verso la riconferma: l’ex sindaca, schierata come capolista nei due collegi di Torino, ha optato per il seggio che condivideva con Carabetta, miracolando il suo ex assessore, Nino Iaria, finito a Roma per grazia ricevuta. Forse un deputato uscente avrebbe meritato un trattamento diverso, ma lui non è tipo da prendersela ed è sempre rimasto nei ranghi, confermando la sua iscrizione al Movimento anche quando è stato escluso dalla ricomposizione dei comitati territoriali, in cui ha perso la carica di coordinatore del gruppo di lavoro sulla Transizione digitale.

Anche dalla sua vacanza a Hong Kong, nei giorni scorsi, non ha fatto mancare il suo appoggio a Giuseppe Conte, da molti messo all’indice per il suo reddito di 24mila euro dichiarato nel 2022. Pochi soldi perché in quell’anno “si è dedicato totalmente al M5s, rifiutando la candidatura in parlamento proposta nella scorsa legislatura e lasciando il suo lavoro di professore e avvocato. C’è chi lo irride per questo. Provo per loro solo tanta tanta tenerezza” ha twittato Carabetta prima di prendersela con Matteo Renzi tanto per non sbagliare.

Non è il primo messaggio lanciato da Carabetta per confermare che sì, “io sono ancora qua” come canterebbe Vasco. E lui pure è ancora lì, in quel movimento che lo ha portato in parlamento per la prima volta a 22 anni, quando assieme a Carlotta Trevisan – ex attivista e consigliera comunale a Rivoli – era il portaborse di Ivan Della Valle, parlamentare finito poi nel tritacarne dei rimborsi ed espulso con ignominia, mentre sui social il suo nome era diventato Iban. Insomma, il cursus honorum è impeccabile, chissà se sarà in grado di coagulare attorno a sé quel consenso necessario per approdare al Parlamento europeo. La deputata uscente del Piemonte Tiziana Beghin, due mandati alle spalle, non potrà più ricandidarsi e anche laddove Conte dovesse prevedere delle deroghe ha già fatto sapere che per lei basta così. Un potenziale avversario in meno, anche se la favorita numero uno sul collegio del Nord-Ovest è un’altra uscente, Maria Angela Danzì, un tempo molto vicina a Luigi Di Maio.

Resta da capire quale sarà il sistema di selezione delle candidature e soprattutto se e come Appendino vorrà inserirsi in questa partita che potrebbe coinvolgere anche alcuni suoi ex consiglieri e assessori comunali. Tra i papabili, per esempio, circola il nome di Alberto Unia, che nei cinque anni di amministrazione pentastellata ha ricoperto prima il ruolo di capogruppo in Sala Rossa e poi è entrato in giunta con le deleghe all’Ambiente. Grazie ad Appendino è finito pure lui a Roma nelle vesti di portaborse, così come Serena Imbesi, altra ex dell’aula di Torino. Chi si barcamena tra le complesse dinamiche pentastellate lo considera sospeso tra europee e regionali così come anche l’ex parlamentare alessandrina Susy Matrisciano o Antonella Pepe, militante storica e referente M5s per la provincia di Torino, o ancora Marco Marocco, numero due della Città Metropolitana, anche lui ai tempi di Appendino sindaca.

Cinque anni fa il M5s aveva eletto 14 eurodeputati in tutta la Penisola, ma tra loro ben 8 hanno alzato i tacchi durante il mandato. Tre sono finiti in una sorta di gruppo misto denominato Italia indipendente (Dino Giarrusso, Piernicola Piedicini e Marco Zullo), una si è accasata con Giorgia Meloni (Chiara Gemma), una in Forza Italia (Isabella Adinolfi), uno nel Pd (Daniele Rondinelli) e due nei Verdi (Ignazio Corrao e Rosa D’Amato). E tra i 6 rimasti non mancano le voci critiche nei confronti di Conte, come quella di Fabio Massimo Castaldo. Secondo i sondaggi di fine anno il M5s dovrebbe riconquistare quasi tutti i seggi che ebbe all’inizio nel 2019: 12 o 13 a seconda dei decimali. Saranno comunque il doppio degli uscenti, a dimostrazione di come i vertici (a partire dall’ex premier) avranno margini di manovra per mandare in campo una squadra composta essenzialmente da fedelissimi. Altra grana riguarda la “famiglia” europea disposta ad accogliere i pentastellati: le trattative con i Verdi procedono da oltre un anno tra vari stop and go. Dopo che in autunno il co-presidente belga Philippe Lamberts aveva smorzato le speranze di Conte sottolineando “i problemi di visione geopolitica” all’inizio del mese era stata l’altra co-presidente, la tedesca Terry Reintke a tenere la porticina aperta (“Conte ha risposto a tutte le nostre domande, abbiamo ancora bisogno di tempo per decidere”). Chissà se la procedura subirà un altro stop dopo l’ultimo voto dei 5s sul Mes.

Il vero serbatoio di voti resta il Sud dove la candidatura dell’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico è ormai assodata, mentre vengono dati per molto probabili il pugliese Mario Furore e la napoletana Laura Ferrara. Il capo della comunicazione Rocco Casalino ci sta ancora pensando, anche se alla fine è più probabile che per lui scatti un posto alle prossime Politiche. Spazio per Livio De Santoli, professore alla Sapienza esperto di Politiche energetiche, candidato da capolista ma senza successo anche l’anno scorso. Nel collegio Italia centrale può candidarsi Gianluca Ferrara, già vicecapogruppo al Senato. Tra i nomi che circolano anche quello del giornalista e conduttore tv Luca Sommi. E poi ci sono gli uscenti: oltre ai già citati Danzì e Furore c’è Sabrina Pignedoli.