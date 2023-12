Askatasuna: questore, "lotta armata? Né preoccupato né stupito"

"Non sono né preoccupato né stupito, perché siamo in grado di esercitare con i dovuti anticorpi le altrettanto dovute attività di sorveglianza". Così il questore di Torino Vincenzo Ciarambino, a margine della presentazione del report sui reati consumati nel 2023, commenta la sentenza della Cassazione secondo cui alcuni attivisti del centro sociale Askatasuna hanno propositi di "lotta armata". Per quanto riguarda un possibile sgombero dell'edificio comunale occupato dagli autonomi il questore ha rimarcato il fatto che la polizia è pronta "a effettuare tutte le disposizioni dell'autorità giudiziarie e a collaborare con le istituzioni". La valutazione di uno sgombero, sottolinea Ciarambino "in questo momento non spetta alla Questura, ma ad altre istituzioni". Sull'iniziativa della 'street parade' che Askatasuna organizza, con ritrovo in piazza Vittorio Veneto, per la notte di Capodanno, il questore si è detto "sereno". "È una manifestazione che è stata regolarmente preavvisata e mi auguro che venga svolta in condizioni di assoluta legittimità e tranquillità", ha spiegato.