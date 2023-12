Siccità e rischi per animali, Sauze d'Oulx vieta botti e fuochi

Botti e fuochi d'artificio vietati a Sauze d'Oulx per la notte di Capodanno. Il sindaco Mauro Meneguzzi ha emesso un'ordinanza il 31 dicembre fino alle ore 8 del 1° gennaio. "Mi sono trovato nella condizione di dovere emettere questa ordinanza - spiega - per tutta una serie di motivazioni". La prima si riferisce agli "incendi che nei giorni scorsi hanno interessato alcuni Comuni della bassa Valle di Susa e altri della Città Metropolitana di Torino, obbligando i Vigili del Fuoco e le Squadre Aib e altre associazioni di volontariato ad un tour de force". La siccità crea condizioni di forte rischio: "A causa della mancanza di precipitazioni che hanno sempre contraddistinto la stagione invernale, - prosegue Meneguzzo - in questi giorni sull'intero territorio del Comune è presente al suolo una forte presenza di foglie secche, arbusti e vegetazione secca tale da poter provocare, in caso di accensione di fuochi e fiamme libere, un eventuale grave pericolo di incendi di boschi e prati. Un altro motivo del divieto è legato alle conseguenze "per gli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento". I trasgressori - ricorda il sindaco di Sauze d'Oulx - sono puniti con l'ammenda fino a 103 euro, "e se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone la pena è dell'arresto fino a un mese".