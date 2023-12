Sagre e festival, da Regione e Mt contributi per 1,4 milioni

Oltre 1,4 milioni di euro a 25 associazioni piemontesi e 18 Comuni sono in arrivo dalla Regione e dal Ministero del Turismo come contributo per l'organizzazione di sagre e festival. La graduatoria con i vincitori del bando 2023 premia le più importanti manifestazioni piemontesi in tutte le province. "Si tratta di un grande risultato. Con queste risorse - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore al Turismo, Vittoria Poggio - le associazioni proseguiranno la programmazione senza soluzione di continuità portando sui territori un dividendo sociale ma anche economico per le ricadute che favoriscono gli scambi e attivano opportunità di lavoro". Ai Comuni sono andati 460.474 euro tra fondi regionali e altri provenienti dal Funt, il Fondo Unico del Turismo; alle associazioni sono invece stati destinati oltre 967mila euro tra risorse regionali e ministeriali sempre per l'organizzazione di kermesse di promozione di prodotti enogastronomici, ma anche per aver organizzato eventi, come l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba oppure spettacoli come quello di Stupinigi dove è stato allestito un palinsesto di sei concerti teatrali tra lirica e musical in scena fino ad aprile 2024 organizzato dalla Fondazione Reverse.