Pd Piemonte, allarme rosso su 6 temi con l'attuale Regione

"Scelte sbagliate e promesse non mantenute". Sono le accuse che il Partito Democratico del Piemonte solleva all'indirizzo della giunta regionale di centrodestra targata Alberto Cirio. Un j'accuse lanciato questa mattina dai consiglieri Dem a Palazzo Lascaris e dai parlamentari come Mauro Berruto, Anna Rossomando e Chiara Gribaudo, che è anche vicepresidente nazionale del partito. Un ultimo incontro, che si è svolto a Torino, nell'approssimarsi di fine legislatura, che ha il sapore dell'inizio della campagna elettorale, come è stato evidenziato. "Gli allarmi rossi sono fondati sulle scelte sbagliate - ha spiegato Raffaele Gallo, presidente del gruppo regionale - Riguardano sei temi fondamentali sui quali costruire il Piemonte del 2024 e il dialogo con le forze di opposizione, che non trovano risposta neanche nelle scelte del governo Meloni che, anzi, aggrava, con l'ultima legge di bilancio, la situazione del Piemonte". I temi su cui il Pd intende fare proposte, "partendo proprio dall'incontro che avremo con il M5s il 4 gennaio prossimo" riguardano la sanità, il diritto allo studio, rsa, consumo di suolo, trasporto pubblico locale su gomma e liste d'attesa. "Abbiamo bisogna di costruire un'alleanza politica - ha detto Gallo - Il 2024 è una sfida tutta da giocare e tutto dipende dai nostri alleati e dalle scelte che faremo nei prossimi giorni". Il 2023 "si chiude senza risposte con problemi enormi e si apre un 2024 elettorale nel quale i cittadini potranno scegliere di cambiare - ha concluso il capogruppo dem in coniglio regionale - Il Pd parte da queste battaglie da portare avanti, facendole diventare priorità per costruire il Piemonte di domani e per confrontarsi con le altre forze politiche, dai 5 stelle ad Azione e Italia Viva".