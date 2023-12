DIRITTI & ROVESCI

Un anno di governo Meloni: +50% migranti sbarcati

La destra aveva promesso il giro di vite, come l'impossibile blocco navale. Ancora una volta la realtà smentisce la propaganda. Secondo il Viminale nel 2023 sono stati 155.754 contro i 103.846. Il picco ad agosto con 25.673 arrivi. Tanti i minori non accompagnati

Il numero di migranti sbarcati nel 2023 in Italia è aumentato del 50% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dal cruscotto statistico del Viminale, che illustra la situazione a decorrere dal primo gennaio 2023 al 29 dicembre 2023, comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni precedenti. Nello specifico, secondo le cifre riferite fino al 29 dicembre 2023, i migranti sbarcati in un anno sono stati 155.754 (oltre 17mila i minori stranieri non accompagnati) mentre nello stesso periodo di riferimento nel 2022 erano stati 103.846. Il picco di sbarchi è stato raggiunto ad agosto, quando i migranti giunti durante tutto il mese sono stati 25.673.