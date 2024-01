Benedetto XVI, messa in San Pietro a un anno dalla morte

Messa in memoria di Benedetto XVI nella basilica di San Pietro a un anno dalla morte del pontefice. A celebrare la cerimonia all’Altare della Cattedra è stato lo storico segretario di Joseph Ratzinger, monsignor Georg Gaenswein. Tra i concelebranti, che sono una sessantina, ci sono anche i cardinali Gerhard Mueller e Kurt Koch. Diverse centinaia i fedeli presenti. Nell'omelia Gaenswein ha affermato che Benedetto XVI è un "esempio luminoso" e che "restiamo uniti anche con Benedetto XVI, sinceramente grati a Dio per il dono della sua vita, la ricchezza del suo magistero, la profondità della sua teologia e l'esempio luminoso di questo 'semplice ed umile lavoratore nella vigna del Signore'", citando le parole che lo stesso pontefice pronunciò al momento della sua elezione. Gaeswein ha pronunciato l'omelia fermandosi un paio di volte per la commozione.