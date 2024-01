Ratzinger: Borghi (Iv), un gigante del pensiero

"Un anno fa la scomparsa terrena (e per chi crede, la nascita al Cielo) di Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI". Lo scrive su X Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato. "Un gigante del pensiero e un riferimento di dialogo per molti, anche non cristiani, il cui lascito parla molto all'Uomo di oggi, spesso perso e emarginato dentro la trasformazione della Persona in merce e in strumento di consumismo, col rischio di perdita della speranza. Anche in questo, un uomo di grande contemporaneità e di prospettiva, al di là delle interpretazioni facili e strumentali", conclude.