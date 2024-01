FdI, Salvini non coinvolto, attendiamo gli sviluppi

Sugli appalti Anas "c'è una indagine in corso, iniziata ben prima dell'insediamento dell'attuale governo, che non coinvolge Matteo Salvini, né altri esponenti politici, quindi, attendiamo gli sviluppi". E' la posizione di FdI sull'inchiesta che coinvolge Denis e Tommaso Verdini riassunta in Ore 11, il bollettino indirizzato ai parlamentari del partito. "Se la sinistra e i giornali di sinistra avessero usato lo stesso metro giustizialista a ogni inchiesta di corruzione che ha lambito più o meno da vicino sindaci, governatori, politici e ministri di sinistra oggi avremmo una classe politica di centro sinistra completamente nuova. Lo schema garantisti fino all'inverosimile con la sinistra (cucce dei cani comprese) e giustizialisti con gli avversari fa ridere e non fa più presa con nessuno. La magistratura faccia il proprio lavoro, commenteremo i fatti e non i teoremi della sinistra".