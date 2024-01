Autostrade: scatta aumento tariffe 2,3%

Dal 1° gennaio costerà più caro viaggiare in autostrada. L'aumento, stabilito dal decreto Milleproporoghe approvato dal cdm il 28 dicembre scorso, sarà del 2,3 per cento, corrispondente all'indice d'inflazione fissato dalla Nadef per il 2024. Il provvedimento stabilisce anche che "i prossimi adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, saranno definiti con l'aggiornamento dei Pef", i piani economico-finanziari delle società concessionarie, il cui termine per la presentazione è stato differito al 30 marzo 2024. I piani dovranno essere "predisposti in conformità alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente".