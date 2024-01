Incendio nella notte in condominio Torino, 4 in ospedale

Un incendio si è sviluppato la scorsa notte in un condominio a Torino. Quattro persone, tra cui due bambini, sono state portate in ospedale per inalazione fumi. L'allarme è stato dato dopo la mezzanotte. Lo stabile si trova in strada del Fortino, nel quartiere Aurora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato tre piani. Sette alloggi sono stati dichiarati inagibili.