Matilda, prima nata a Torino

Si chiama Matilda la prima nata a Torino. La bimba è venuta alla luce con parto spontaneo un minuto dopo la mezzanotte all'ospedale Sant'Anna, pesa 2,9 kg ed è la prima figlia della coppia di neo genitori. L'ultimo nato nel nosocomio torinese e' invece un maschietto, Nicholas nato tre minuti dopo le 21. Pesa poco più di tre chili ed è il secondo figlio della coppia. Ed è sempre femmina anche la seconda nata nel capoluogo piemontese: si chiama Anastasia, pesa poco più 2,8 chili ed e' venuta alla luce 12 minuti dopo la mezzanotte all'ospedale Maria Vittoria di Torino. L'ospedale Sant'Anna si conferma anche quest'anno il primo in Italia per numero di parti e di nascite. Durante il 2023 i parti nel presidio Sant'Anna sono stati oltre 5.630, di cui il 97% sono stati parti singoli, 153 parti gemellari e 3 trigemellari per un totale di 5.798 nascite. La proporzione complessiva di tagli cesarei è del 31%, stabile rispetto agli anni precedenti. In quasi il 90% dei 3.981 neonati da parto spontaneo è stato effettuato il contatto pelle-pelle madre neonato, come raccomandato dall'Oms per favorire l'allattamento al seno. Nel 2022 i parti erano stati oltre 6400 per 6590 nascite. Lo scorso anno negli ospedale dell'Asl Città di Torino, le nascite sono state rispettivamente 1067 al Maria Vittoria e 928 al Martini, in aumento rispetto alle 986 e alle 717 del 2022. All'ospedale Mauriziano la prima nata (alle 4:37) è Alice. E' venuta al mondo con parto spontaneo. Alice è la seconda figlia di una coppia di Torino. Il presidio ospedaliero ha registrato 1.113 parti nel 2023 a fronte dei 1.066 del 2022.