Sanità, Messori Ioli si insedia al Regina Margherita

Una visita ai diversi reparti dell'ospedale infantile Regina Margherita è stato uno dei primi atti del commissario, Giovanni Messori Ioli, che oggi si è insediato al vertice della neonata Azienda ospedaliera. Messori, accompagnato dalla professoressa Franca Fagioli, è stato in particolare al pronto soccorso, dove in questo periodo si fronteggia l'alto numero di accessi legati al periodo di picco influenzale. "Il neo commissario - informa una nota dell'Azienda ospedaliera - ha voluto presentarsi al personale per un sincero augurio di buon anno, buon lavoro e fattiva collaborazione per una ulteriore crescita dell'ospedale infantile Regina Margherita".