Regione, altri 7,5 milioni alle associazioni culturali

Pagamenti per 7,5 milioni di euro a favore delle associazioni culturali sono stati emessi dalla Ragioneria della Regione Piemonte. Le somme vanno ad aggiungersi ai 9 milioni versati nei primi giorni del mese scorso. "A metà dicembre ci eravamo impegnati a saldare entro la fine dell'anno un'ulteriore quota di contributi per le associazioni culturali e l'abbiamo fatto", commentano spiegano gli assessori regionali al Bilancio e alla Cultura, Andrea Tronzano e Vittoria Poggio. «Dall'inizio dell'anno - proseguono gli assessori - abbiamo saldato oltre 67 milioni di euro destinati a più di 2 mila beneficiari, nonostante le difficoltà nei flussi di cassa attesi dalla Regione». «Il ritardo dei pagamenti - aggiunge Tronzano - è un problema che, pur trascinandosi da diversi quinquenni, non ha impedito a questa amministrazione di mantenere l'impegno politico ed economico di sostenere tutte le attività culturali della nostra regione, impegnandoci a saldare, nel 2020, in piena pandemia, contributi delle annualità 2017, 2018 e 2019 che erano rimasti inevasi".