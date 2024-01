Saldi, a Torino spesa stimata di 300 milioni

Spenderanno più di 300 milioni le famiglie che a Torino e provincia si dedicheranno allo shopping nel periodo dei saldi (5 gennaio-1° marzo). E' quanto si ricava da una stima elaborata dall'Ufficio studi di Confcommercio e riportata dall'Ascom. "Sull'onda di un Natale non entusiasmante per l'abbigliamento ma che ha comunque visto un ritorno al negozio di vicinato - commenta la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa - vogliamo sperare che siano proprio gli acquisti nei negozi fisici a compensare le difficoltà dei mesi passati. Chiaramente un periodo di saldi così a inizio gennaio va a svuotare le vendite del Natale e proprio su questo punto lavoriamo ad un'interlocuzione con la Regione Piemonte per indirizzare la normativa in modo da favorire i commercianti anziché penalizzarli. Tra saldi mascherati da sconti ai clienti, eventi come il Black Friday della durata di una settimana e la concorrenza sleale da parte delle piattaforme di e-commerce e delle grandi catene, il commercio tradizionale si trova a combattere una battaglia ad armi spuntate. Continuiamo a chiedere una politica del commercio seria, che ponga le stesse regole per tutti e non penalizzi sempre e solo il negozio tradizionale. E che si pensi anche alle attività in provincia, che faticano ancora di più".