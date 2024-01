Incendio in un appartamento del Torinese, evacuate 48 persone

Un incendio è scoppiato questa mattina in un palazzo di via Pacinotti a Settimo Torinese, nella prima cintura di Torino. Le fiamme sono scaturite da un alloggio in cui vivono due persone anziane. Sul posto sono intervenuti immediatamente oltre ai vigili del fuoco che, per motivi di sicurezza, hanno evacuato 48 persone, anche gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. Alcuni condomini sono state trasportati negli ospedali di Chivasso e al Giovanni Bosco di Torino per accertamenti.