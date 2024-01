Morto Michele Zolla, ex consigliere di Scalfaro

È morto Michele Zolla, consigliere del presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ed ex vicepresidente della Camera dei deputati tra fine Anni Ottanta e inizio Anni Novanta. Esponente per oltre quarant'anni della Democrazia cristiana, in Parlamento a partire dall'inizio degli Anni Settanta, Zolla, aveva 91 anni, ed era originario di Armeno (Novara). Il politico è deceduto nella tarda serata di ieri, dopo un breve ricovero in ospedale.