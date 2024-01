Al Torino Outlet Village 60 nuovi negozi entro il 2025

Entro il 2025 apriranno 60 nuovi negozi nell'area shopping del Torino Outlet Village, il più recente tra i progetti di Arcus Real Estate. Lo prevede il piano di investimenti nell'ambito del quale sono state realizzate le nuove aree per i più piccoli, che saranno aperte con l'avvio dei saldi il 5 gennaio. Attraversato da una promenade lunga 290 metri, il Torino Outlet Village comprende oggi 80 negozi di brand come Armani, Tod's, Hogan, Victoria's Secret, Michael Kors, Nike, Adidas e Roberto Cavalli, su 20.000 mq distribuiti su un unico livello a cielo aperto. La Kids Area è composta dalla Playground, 300 mq interamente dedicati ai bimbi dai 3 ai 10 anni con tappetoni, scivoli e giochi. Accanto al Playground sorge la nuova Nursery, un'area di 50 mq tutta dedicata ai bambini tra gli 0 e 3 anni.. "Ogni anno sono migliaia le famiglie che scelgono di trascorrere parte del proprio tempo libero a Torino Outlet Village. Abbiamo perciò voluto dedicare loro un'intera area, offrendo così la possibilità di vivere un'esperienza divertente e appagante sia ai grandi sia ai più piccoli. La Nursery e la Playground si inseriscono nel piano di investimenti che porterà, entro il 2025, all'apertura di circa 60 nuovi negozi nell'area shopping per offrire ai clienti un'esperienza sempre più ricca di offerte e di intrattenimento" spiega Luca Frigeri, direttore del Torino Outlet Village.