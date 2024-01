Incidente per auto della municipale di Torino, due agenti feriti

Due agenti della polizia municipale di Torino sono rimasti feriti, non in maniera grave, questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in corso Grosseto angolo via Ala di Stura, nella zona nord della città. A quanto si apprende l'auto di servizio dei 'civich' è stata colpita sulla fiancata destra da un'utilitaria. La polizia municipale ha proceduto ai rilievi per far chiarezza sulle dinamiche che hanno causato l'incidente.