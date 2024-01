Bertola (Ev), "rilancio pista bob Cesana è senza futuro"

"Nessun impianto permanente dovrebbe essere costruito senza un visibile piano di eredità olimpica: se un progetto non è sostenibile e l'investimento a perdere ricade sulle spalle della comunità è doveroso trovare un'altra strada". Così il consigliere regionale di Europa Verde Giorgio Bertola a proposito del progetto di recupero della pista da bob di Cesana Pariol per Milano Cortina 2026, sul quale dovrebbe essere presa una decisione definitiva entro fine mese. "Il sito di Cesana - dice Bertola - rappresenta in assoluto il modello da non ripetere: 110 milioni di euro per un impianto ridotto a uno scheletro, uno sfregio nel paesaggio, abbandonato solo sei anni dopo l'inaugurazione". "La nostra posizione - sottolinea - non ha nulla a che vedere con questioni patriottiche o anti-olimpiche: buttare più di 30 milioni per un impianto usa e getta, in un periodo storico connotato da crisi economiche e preoccupanti problemi ambientali, sarebbe un grave errore strategico. La nostra speranza è che prevalga l'interesse dei cittadini e del territorio e non la solita fiacca propaganda nazionalista".