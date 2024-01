Cellulare in cella e un tentativo suicidio in carcere Vercelli

Un coltellino, dello stupefacente e un cellulare completo di scheda Sim e caricabatterie: è quanto sequestrato dagli agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Vercelli, dove è anche stato sventato un tentativo di suicidio. A denunciare i diversi fatti è il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Lo smartphone, riferiscono i portavoce, è stato sequestrato in una cella occupata da quattro detenuti stranieri; la droga è stata rinvenuta all'interno di un'altra cella, mentre un coltello è stato scoperto all'interno di un pacco diretto alla casa circondariale. A tentare il suicidio invece è stata una detenuta che ha ingerito candeggina, salvata dagli agenti. Sul rinvenimento dello smartphone interviene Donato Capece, segretario generale Sappe: "Non si contano più i ritrovamenti e i sequestri di questi piccoli apparecchi. Le vie d'ingresso - commenta - diventano molteplici, non ultima anche quella aerea a mezzo droni, che sempre più spesso vengono avvistati e intercettati. Vanno adottate soluzioni drastiche, come la schermatura delle sezioni detentive, delle celle e degli spazi nei quali sono presenti detenuti".