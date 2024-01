PISTOLA TRICOLORE

Pozzolo indagato per lesioni aggravate, sarà sospeso il porto d'armi

La procura di Biella apre un fascicolo nei confronti del deputato di Fratelli d'Italia come atto dovuto per poter compiere tutte le indagini del caso. Rilievi sulla presenza di polvere da sparo all'esame dei Ris. Il parlamentare si è rifiutato di consegnare gli abiti

Emanuele Pozzolo è indagato per lesioni aggravate. I carabinieri stanno ascoltando testimoni per provare a ricostruire i fatti, di certo c’è che alla festa di Capodanno organizzata nei locali della Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella, un proiettile è partito dalla pistola regolarmente detenuta dl un deputato di Fratelli d’Italia Pozzolo. Lo sparo ha ferito a una gamba il genero di un agente che fa la scorta al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, anch’egli presente. Il veglione era stato organizzata dalla sorella del sottosegretario, Francesca Delmastro, sindaca del piccolo centro turistico dell'alta Valle Cervo. Secondo una prima ricostruzione, Pozzolo (in possesso del porto d’armi) stava mostrando l’arma, un mini-revolver North american arms LR22.

In procura a Biella è stato aperto un fascicolo nei confronti del deputato come atto dovuto per poter compiere tutte le indagini del caso. L’ipotesi di reato è lesioni aggravate, accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi. Pozzolo è stato già ascoltato per diverse ore dai carabinieri che hanno fatto rilievi sulla presenza di polvere da sparo su mani e abiti (jeans e pile) la mattina dell’1 alle 7.30, e inviato i campioni al Ris di Parma per gli esami: “per evitare il pericolo di dispersione, alterazione o modificazione delle tracce utili alle indagini”. Pozzolo si sarebbe rifiutato di consegnare gli abiti. La Prefettura di Biella procederà con la revoca del porto d'armi per la difesa personale rilasciato al deputato. Non è stata presentata alcuna querela da parte del 31enne rimasto ferito, dimesso già nella giornata di ieri dall’ospedale di Ponderano con 10 giorni di prognosi.