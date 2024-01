Regionali: Merlo, "centristi siano in lista unica in Piemonte"

Giorgio Merlo, dirigente nazionale di Tempi Nuovi-Popolari nuovi, auspica che alle prossime regionali in Piemonte le forze centriste si presentino tutte insieme nella lista che meglio le rappresenta. "Alle prossime elezioni regionali piemontesi, a turno unico - sottolinea - sarebbe politicamente del tutto inutile e anche sterile presentare una terza coalizione con un candidato presidente autonomo. I singoli comportamenti politici non possono essere dettati sempre e solo da ragioni contingenti e tattiche. Le forze, i movimenti e i partiti centristi, se vogliono rafforzare un centro politico e soprattutto una politica di centro non possono non scegliere una lista che esalta quella identità e quella cultura politica". "E una potenziale lista civica del presidente, centrista, espressione dei territori e degli amministratori locali - aggiunge - può essere un luogo politico, culturale e amministrativo funzionale al rafforzamento di una posizione di centro nel panorama politico regionale. Penso a tutte le forze e a i movimenti che non condividono la radicalizzazione della lotta politica da un lato, e la condivisione dell'attuale bipolarismo selvaggio dall'altro".