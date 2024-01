Inchiesta sui night club a Torino, blitz della municipale

La procura di Torino ha aperto un'inchiesta sui night club più noti del capoluogo piemontese. Gli agenti della polizia municipale, del nucleo di prossimità, hanno effettuato dei controlli in due locali per capire se all'interno di questi club le ragazze si prostituissero. Una decina di ballerine sono state già sentite nei giorni precedenti al Natale al comando di via Bologna. I magistrati vogliono fare luce in particolare sugli spettacoli privati delle ballerine dei locali, assunte ufficialmente per balletti anche senza veli e lap dance, ma che poi si sarebbero intrattenute sole con i clienti. A quanto si apprende l'indagine sarebbe il seguito a un'inchiesta che nei mesi scorsi aveva portato al sequestro di un night club torinese. In quel caso il gestore e la sua collaboratrice sono finiti a processo per avere favorito e sfruttato la prostituzione di oltre una quindicina di donne, soprattutto straniere. Il procedimento si è chiuso qualche settimana fa con il patteggiamento degli imputati: tre anni di carcere e multa di 800 euro per il gestore, due anni di reclusione e 300 euro di multa per la collaboratrice. L'inchiesta è coordinata dal pm Paolo Scafi.