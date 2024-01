Avevano distrutto gli addobbi natalizi, individuati gli autori

Potrebbe costare cara una notte brava a oltre dieci ragazzi, che hanno vandalizzato alcune vie di Caselle Torinese (Torino). I carabinieri della stazione locale stanno infatti procedendo all'identificazione del loro gruppo che la sera tra il 29 e 30 dicembre avrebbero distrutto vari allestimenti natalizi a palazzo Mosca e in piazza Boschiassi, imbrattati muri della stazione ferroviaria. A quanto si apprende dall'amministrazione comunale, che ha sporto denuncia, il gruppo sarebbe stato individuato attraverso la visione dei filmati del sistema di videosorveglianza cittadino. "Confidiamo che gli autori degli episodi vandalici e i loro genitori o esercenti la patria potestà, provvedano nell'immediato a farsi carico dei loro atti mettendosi in contatto con il sindaco o il maresciallo della caserma dei carabinieri, quale gesto di ravvedimento e presa di coscienza di quanto accaduto", spiega il sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola, in una nota.